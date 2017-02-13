نادر شوقي: أسعى لإيجاد عرض احتراف لهاني ورمضان لن يشارك في أمم أفريقيا للشباب

نادر شوقي: هاني يمتلك كل مقومات الاحتراف الخارجي

قال نادر شوقي وكيل أعمال محمد هاني الظهير الايمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يسعى بكل قوة خلال الفترة المقبلة للحصول على إيجاد عرض احتراف قوي لموكله والانتقال لأحد الأندية الأوربية.

ويقدم هاني مستوى مميز مع الأهلي في الفترة الأخيرة حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية في تشكيل الفريق ، حيث فضل البدري الدفع به بدلا من المصاب باسم علي وأحمد فتحي الذي يلعب في مركز الوسط.

وخلال مداخلة ببرنامج “مساء الأنوار” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال شوقي : “أسعى لإيجاد عرض احتراف مناسب لمحمد هاني لأنه لاعب مميز ويستخق التواجد في أفضل الأندية الأوروبية”.

وأضاف “هاني متبقي له 3 مواسم في عقده مع الأهلي ولن يرحل إلا بموافقة النادي ، الذي لا يقف في مصلحة أي لاعب”.

شوقي: على منتخب الشباب إيجاد بديل لرمضان صبحي

وعن إمكانية مشاركة رمضان صبحي في بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي ستبدء يوم 26 من الشهر الجاري قال “رمضان لم يشارك مع المنتخب في هذه البطولة لأنها ليست مدرجة في الأجندة الدولية للفيفا ، واللاعب يشرف مصر في الدوري الإنجليزي وعلينا تركه”.

وأتم حديثه “علينا إخراج الكثير من اللاعبين في هذه البطولة ومنحهم الفرصة وإيجاد بديل لرمضان صبحي”.