ملخص ونتيجة ومشاهدة واهداف مباراة يوفنتوس وكالياري

يوفنتوس يحقق انتصار ثمين على كالياري

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزاُ ثميناً على حساب نظيره كالياري بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم .

هيجواين يقود يوفنتوس لتخطي عقبة كالياري

ويدين يوفنتوس بالفوز وحصد النقاط الثلاث إلى مهاجمه الأرجنتيني، جونزالو هيجواين الذي أحرز هدفي المباراة في الدقيقتين 37 و47.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة، ليبتعد في صدارة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن إيه إس روما، بينما تجمد رصيد كالياري عند 27 نقطة في المركز الـ15.