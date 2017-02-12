الشناوي يشترط المشاركة أساسياً للبقاء في الأهلي

غضب عارم من محمد الشناوي في الأهلي

سيطرت حالة من الغضب على الحارس محمد الشناوي حامي عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب استمرار استبعاده من مباريات الفريق وعدم مشاركته أساسياً مع المارد الأحمر .

وأكد مصدر مسئول في الأهلي، أن محمد الشناوي قرر الرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ وصوله من بتروجيت مطلع الموسم الجاري .

وأوضح المصدر، أن الشناوي يشعر بحالة ضيق شديدة بسبب خروجه من خطط حسام البدري واستبعاده من المنتخب الوطني، بعدما كان ضمن القوام الأساسي مع الأرجنتيني هكتور كوبر واستبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، في ظل عدم مشاركته مع الأهلي.

الشناوي يطلب المشاركة أساسياً مع الأهلي

وطلب الشناوي من الجهاز الفني منحه فرصة حماية عرين الفريق في المباريات المقبلة، خاصة في عدم جاهزية إكرامي بالشكل الأمثل بعد إصابته مع المنتخب ومستواه في مباراة السوبر .