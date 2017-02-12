تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي أمام الإسماعيلي

حسام غالي وصالح جمعة أساسيان في مباراة الإسماعيلي

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء تغييرات عديدة في تشكيلة الفريق في مباراة الإسماعيلي المقبلة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري على استاد الجيش بالسويس .

الكابيتانو يقود وسط الأهلي أمام الإسماعيلي

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني، أن البدري ينوي إعادة حسام غالي للتشكيلة الأساسية لقيادة خط الوسط إلى جوار حسام عاشور، مع مشاركة صالح جمعة أساسياً على حساب المجهد عبد الله السعيد .

في حين، يستمر محمد هاني في قيادة الجبهة اليمنى في ظل تألقه مؤخراً، بالإضافة لإصابة الظهير الأساسي أحمد فتيح في مباراة السوبر.

كما يفكر البدري بقوة في عودة علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من حسين السيد الذي ظهر بمستوى سيئ في السوبر ، بينما قد يسجل الإيفواري كوليبالي ظهوره الرسمي الأول بالدوري أمام الإسماعيلي، حيث يفكر البدري في الدفع به لقيادة الهجوم مع مشاركة أجاي كجناح وليس كمهاجم صريح .