مرتضى منصور يهاجم منتقدي حسام غالي: عيب ده كابتن منتخب مصر

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السخرية من حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد إهداره لضربة جزاء في مباراة السوبر .

وأكد “مرتضى” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أن السخرية من حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر أمر لا يليق .

وقال رئيس الزمالك:” بقول للعيال اللي بتتريق على حسام غالي، غالي كابتن منتخب مصر واللي بيحصل ده عيب “.

وكانت جماهير الزمالك قد سخرت من غالي بعدة تعليقات وكوميكسات بعد ضربة الجزاء التي أهدرها في السوبر وتسببت في خسارة الأحمر للقب أمام الزمالك