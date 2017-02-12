ميسي يصل مصر الأربعاء للترويج للسياحة العلاجية

ميسي يزور مصر نهاية الأسبوع الجاري

يزور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني مصر نهاية الأسبوع الجاري للترويج للسياحة العلاجية في مصر .

ويصل ميسي إلى القاهرة الأربعاء المقبل بدعوة من حملة السياحة العلاجية من فيروس سي التي أطلقت حملة بشعار “عالم خال من فيروس سي “.

ميسي يطرح ثلاث قمصان له في مزاد لدعم علاج فيروس سي

ومن المنتظر أن يطرح ميسي ثلاث قمصان خاصه به في مزاد خاص يخصص دخلهم لدعم العلاج من فيروس سي .

وكان ميسي قد أجل يزارته مصر بعد حادث تفجير الكنيسة الكاتدرائية في نهاية عام 2016 تضامناً مع الضحايا .