متعب ينتفض ضد البدري ويطلب الرحيل في الصيف

البدري يشعل غضب عماد متعب

أشعل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بركان الغضب ضد عماد متعب مهاجم الفريق بعد استبعاده من مباراة السوبر .

وأكد مصدر في النادي الأهلي أن عماد متعب قرر الرحيل عن صفوف المادر الأحمر بنهاية الموسم الجاري، رافضاً تمديد عقده مع الفريق .

وأوضح المصدر أن متعب أخبر مسئولو الأهلي برفضه تجديد عقده الحالي مع الفريق في ظل المعاملة المهينة التي يتلقاها من قبل حسام البدري وأخرها استبعاده من السوبر، وهو ما لا يليق بتاريخه مع الأحمر .

متعب يتمسك بالرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

وتمسك قناص القلعة الحمراء بالرحيل عقب نهاية عقده في الجزيرة في الصيف المقبل، خاصة أنه يمتلك عروض مغرية لضمه .

جدير بالذكر أن نادي وادي دجلة يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات متعب، حيث عرض النادي عليه راتب سنوي يبلغ 4 مليون جنيه .