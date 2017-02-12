مرتضى منصور يصالح شيكابالا بتعديل عقده مع الزمالك

مرتضى منصور يعلن إنتهاء أزمة شيكابالا

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنتهاء أزمة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بشكل رسمي .

وأشاد مرتضى بقدرات شيكابالا خلال الجلسة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي في حضور أحمد حسام ميدو وأحمد مرتضى، مشيراً إلى أنه لاعب موهوب عليه أن يحافظ على موهبته التي منحها الله له ويحافظ عليها .

رئيس الزمالك يعد شيكابالا بتعديل عقده

ووعد رئيس القلعة البيضاء، الفهد الأسمر بتعديل عقده الحالي مع الفريق، خاصة أنه يتقاضي حالياً 250 ألف جنيه سنوياً .

وأوضح مرتضى أن شيكابالا يتحمل جزء من قيمة مستحقات صفقة استعادته من صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي .