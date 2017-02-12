رسمياً..الجبلاية تخطر الأهلي بموعد مباراة الإسماعيلي

الأهلي يتلقى خطاب بموعد مباراة الإسماعيلي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، خطاب رسمي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يبلغه فيه بموعد مباراة الإسماعيلي .

وأخطر الاتحاد، النادي الأهلي بمواجهة النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش في السويس .

الأهلي يواجه الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء

وحددت المسابقات الخامسة مساءً موعداً لإنطلاقة مباراة المارد الاحمر مع الدراويش في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر لصالح غريمه التقليدي الزمالك، بعد الهزيمة في السوبر بضربات الترجيح 3 – 1 .