اخبار الاهلى

رسمياً..الجبلاية تخطر الأهلي بموعد مباراة الإسماعيلي

كتب وليد مجدي
- 12 فبراير، 2017 7:41 م
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الأهلي يتلقى خطاب بموعد مباراة الإسماعيلي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، خطاب رسمي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يبلغه فيه بموعد مباراة الإسماعيلي .

وأخطر الاتحاد، النادي الأهلي بمواجهة النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش في السويس .

الأهلي يواجه الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء

وحددت المسابقات الخامسة مساءً موعداً لإنطلاقة مباراة المارد الاحمر مع الدراويش في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز .

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر لصالح غريمه التقليدي الزمالك، بعد الهزيمة في السوبر بضربات الترجيح 3 – 1 .

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