سباليتي يمدح محمد صلاح عقب فوز روما على كروتوني بثنائية

سباليتي: عودة كبيرة لصلاح

عبر الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه كروتوني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم.

وحافظ روما على وصافة الكالتشيو بعدما تغلب على كروتوني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة أشاد المدرب الإيطالي بلاعبه المصري محمد صلاح والذي ساهم في هذا الفوز بعدم صنع الهدفين لزميليه ناينجولان ودزيكو حيث قال “عودة كبيرة لمحمد صلاح في مباراة اليوم فهو لاعب مميز وساهم بشكل كبير في الفوز الذي حققناه اليوم”.

وأضاف “محمد صلاح لاعب من الصعب أن يسيطر عليه المدافعون كما أنه اللاعب الذي يتمناه أي مدرب في فريقه”.