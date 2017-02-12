ميدو يُنهي أزمة شيكابالا مع رئيس الزمالك

ميدو ينجح في إنهاء أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

نجح أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لوادي دجلة في إنهاء أزمة اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” مع رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

وظهرت أزمة في الفترة الأخيرة بين صانع ألعاب الفريق الأول ورئيس النادي والذي أعلن انقطاع علاقته بالزمالك بعدما انقطع اللاعب عن حضوره للتدريبات خلال فترة توقف السوبر.

وكان محمد حلمي المدير الفني للزمالك رفض اصطحاب صانع الألعاب إلى الإمارات مع بعثة الفريق التي واجهت الأهلي في نهائي كأس السوبر والذي توج به الفريق الأبيض بعدما فاز بلقبه بركلات الترجيح 3-1.

واصطحب ميدو اللاعب إلى مقر النادي اليوم للتوجه إلى مرتضى منصور لإنهاء الأزمة لينجح ميدو في ذلك ، حيث من المقرر أن ينتظم شيكابالا في تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.