فيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام كروتوني

صلاح يقدم مستوى مميز أمام كروتوني

قدم المصري محمد صلاح مباراة مستوى مميز في مباراة فريقه اليوم أمام كروتوني حيث نجح في صناعة هدفي فوز روما ليعود للمركظ الثاني خلف المتصدر روما.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفرعون المصري بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون واحتل فيها أبناء الأرجنتيني هيكتور كوبر المركز الثاني خلف الكاميرون.

وصنع صلاح في مباراة اليوم الهدف الأول لزميله ناينجولان في الدقيقة 40 ، كما صنع الهدف الثاني للمهاجم البوسني إيدين دجيكو ، كما أنه تسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول لكن دجيكو صوبها خارج مرمى كروتوني.