فيديو.. أسيست رائع من صلاح لدجيكو يمنح روما الهدف الثاني في شباك كروتوني

صلاح يصنه الهدف الثاني لروما في شباك كروتوني

نجح محمد صلاح لاعب روما في صناعة الهدف الثاني لفريق خلال المباراة الجارية حاليا أمام كروتوني وذلك بعدما مرر كرة لزميله دجيكو الذي نجح في إحراز الهدف الثاني لذئاب العاصمة الإيطالية.

ويلتقي روما مع مضيفه كروتوني ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ومرر صلاح الكرة لدجيكو في الدقيقة 77 حيث نجح المهاجم البوسني في إحراز الهدف الثاني لروما ليعوض إخفاقه لركلة الجزاء التي تسبب فيها صلاح في الشوط الأول.

وكان صلاح قد صنع الهدف الأول للفريق الإيطالي في الشوط الأول لزميله رادجا ناينجولان ليعود ويحرز الهدف الثاني لزميله دجيكو.