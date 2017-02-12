فيديو.. محمد صلاح يصنع الهدف الأول لروما في مرمى كروتوني

أسيست صلاح لناينجولان يمنح روما هدف التقدم أمام كروتوني

نجح المصري محمد صلاح في صناعة الهدف الأول لفريق روما أمام فريق كروتوني في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

واستلم صلاح الكرة على حدود منطقة جزاء كروتوني ليهيأ الكرة لزميله ناينجولان الذي نجح في تسديد الكرة على يمين حارس كروتوني معلنا عن الهدف الأول لروما في الدقيقة 40.

وكان صلاح قد حصل على ركلة جزاء في هذا الشوط لكن زميله دجيكو أهدرها ، ليعود النجم المصري ويصنع هدف التقدم لروما.