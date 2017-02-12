نبيه يواصل العناد مع غالي: لن يعود لصفوف المنتخب

نبيه: هجوم جماهير الأهلي لن يعيد غالي للمنتخب

واصل أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن هجوم الجماهير عليه قبل انطلاق مبارة السوبر الأخيرة التي أقيمت بالإمارات لن يعيد حسام غالي مرة أخرى لصفوف الفراعنة.

وكانت جماهير الأهلي المتواجدة في نهائي كأس السوبر المصري قد هتفت ضد المدرب العام لمنتخب مصر قائلة “يا نبيه إرفع إيدك غالي هو سيدك”.

وكشف نبيه لأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني أنه لا يشغل باله بهجوم جماهير الأهلي مشيرا إلى أنه ليس صاحب القرار في إعادة حسام غالي لصفوف المنتخب مرة أخرى”.

وأشار نبيه إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني هو من بيده إعادة قائد الأهلي لصفوف الفراعنة لأنه المدير الفني وهو الذي يقوم باختيار اللاعبين.