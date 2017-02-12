ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إنتر ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يهزم إمبولي بهدفين نظيفين

حقق انتر ميلان فوزا هاما على ضيفه إمبولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “سان سيرو” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

افتحح إنتر ميلان النتيجة مبكرا عن طريق إيدير مارتينيز في الدقيقة 14 ، لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي جديد وينتهي بهدف لصالح النيراتزوي.

وفي الشوط الثاني أضاف أنطوني كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 54 ، لنتتهي المباراة بفوز إنتر ميلان بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة 22 في المركز السابع عشر.