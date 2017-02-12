بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإمبولي اليوم الأحد 12-2-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشرة مباراة إنتر ميلان وإمبولي اليوم الأحد

يامل إنتر ميلان في استعادة نغمة الانتصارات وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه إمبولي في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 12-2-2017.

ويحتضن ملعب “سان سيرو” مواجهة إنتر ميلان وإمبولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وإمبولي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان وإمبولي في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ، الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

ويسعى إنترميلان لتعويض سقوطه في الجولة الماضية أمام يوفنتوس بهدف نظيف والعودة لطريق الانتصارات للتمسك بأمل المنافسة على المربع الذهب.

إنتر ميلان وإمبولي بث مباشر

ويدخل إنتر ميلان هذه المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 42 نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الرابع ،حيث يطمح النيراتزوي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث.

يوتيوب يلا شوت مباراة إنتر ميلان وإمبولي اليوم 12-2-2017

وسيفقتد إنتر ميلان لمهاجمه الأرجنتيني ماور إيكاردي بداعي الإيقاف ، بينما ربما يعول مدرب النيراتزوي على البرتغالي جواو ماريو وذلك لهز شباك إمبولي.

بينما يأمل إمبولي في العودة بينتيجة إيجابية من ميدان مضيه والابتعاد خطوة هامة عن فرق المؤخرة حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي

تنقل مباراة إنتر ميلان وإمبولي على قناة بين سبورتس في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة – الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

