الأهلي يعلن موعد عودة ربيعة للتدريبات

طبيب الأهلي: ربيعة يعود للأهلي بعد 5 أيام

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن موعد عودة اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الحالة الصحية لرامي ربيعة تحسنت في الفترة الأخيرة، مؤكداً على عودته للتدريبات الجماعية بعد خمسة أيام فقط.

وأضاف خالد محمود بأن رامي ربيعة سيصبح جاهزاً للمشاركة في مباريات الأهلي بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي التي تقام يوم الأربعاء القادم.

واختتم طبيب الأهلي حديثه بالتأكيد على أن رامي ربيعة اجتاز كافة مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الفترة السابقة، ليكون مستعداً للمشاركة في التدريبات الجماهية للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة الإسماعيلي في اللقاء القادم.