ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بيرنلي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام بيرنلي

اكتفى تشيلسي بالعودة بنقطة وحيدة من ميدان مضيفه بيرنلي وذلك بعدما تعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “تيرف مور” ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

افتتح بيدرو روديجيز أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 7 ، ومن ركلة حرة مباشرة نجح روبي برادي في إدراك التعادل لبيرنلي في الدقيقة 24 ، لينتهي الشوط الأول بهدف في شباك كل فريق.

وبالرغم من السيطرة الميدانية لرجال المدرب أنطونيو كونتي طوال الشوط الثاني وتراجع لاعبي بيرنلي للدفاع إلا أنهم فشلوا في إحراز أي هدف أخر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة مغردا وحيدا في الصدارة ، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر.