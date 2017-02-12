بث مباشرة مشاهدة مباراة بيرنلي وتشيلسي اليوم الأحد 12-2-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة بيرنلي وتشيلسي اليوم

يطمح تشيلسي للاقتراب خطوة أخرى من تحقيق لقب البريميرليج وذلك عندما يحل ضيفا على بيرنلي في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 12-2-2017.

ويحتضن ملعب “تيرف مور” مواجهة قوية تلك التي ستجمع بين بيرنلي وتشيلسي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة بيرنلي وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيرنلي وتشيلسي في تمام الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة ، الرابعة و30 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويطمح رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لاستغلال سقوط ملاحقه توتنهام أمس أمام ليفربول وتوسيع الفارق من أجل الابتعاد خطوة أكبر في الصدارة.

بيرنلي وتشيلسي بث مباشر

ويدرك رفقا البلجيكي إيدين هازارد أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة خاصة أن المباراة ستكون خارج ملعبهم كما أنهم يواجهون خصما قدم نتائج جيدة في المسابقة حتى الأن.

بث مباشرة يلا شوت مباراة بيرنلي وتشيلسي اليوم 12-2-2017

ويعول كونتي على تشكيلة مميزة من اللاعبين وتحديدا في خط الهجوم الذي يقوده هازارد وكوستا وويليان وبيدرو رودييجيز.

بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية واسغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف قطار البلوز وتقجيم خدمة لملاحقيه توتنهام وأرسنال وليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي وتشيلسي

تنقل مباراة بيرنلي وتشيلسي على قناة بين سبورتس في تمام الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة و30 دقيقة مساءا بتوقيت السعودية.