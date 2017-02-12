طبيب الأهلي: موقف عبد الله السعيد من مواجهة الإسماعيلي يتحدد الأثنين

طبيب الأهلي: أشعة لعبد الله السعيد لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على خضوع اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق لأشعة وفحوصات طبية لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي.

وأشار طبيب الاهلي إلى أن عبد الله السعيد يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.

وأضاف خالد محمود بأن موقف عبد الله السعيد من مباراة الإسماعيلي سيتحدد غداً الأثنين بناء على نتيجة الأشعة التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد استبدل عبد الله السعيد خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الشوط الثاني ليحل صالح جمعة بدلاً منه.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة الإسماعيلي في اللقاء القادم.