طبيب الأهلي يعلن موقف حجازي وفتحي من مباراة الإسماعيلي

طبيب الأهلي: تزايد فرص لحاق حجازي وفتحي بلقاء الإسماعيلي

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على تزايد فرص لحاق الثنائي أحمد فتحي وأحمد حجازي لاعبي الفريق بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن أحمد فتحي يعاني من كدمة في الكاحل بالإضافة إلى ثقل في العضلة الخلفية منذ مباراة السوبر الأخيرة.

كما يعاني أحمد حجازي من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر، وذلك بحسب ما أكده خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحاته.

وشدد طبيب الاهلي على أن فتحي وحجازي نجحا في المشاركة بالتدريبات البدنية للأهلي صباح اليوم الاحد، مما يزيد من فرص مشاركتهما في لقاء الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة الإسماعيلي في اللقاء القادم.