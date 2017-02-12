الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة السوبر

الأهلي يفرض عقوبات على لاعبيه بعد خسارة السوبر

فرض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري.

وتلقى الأهلي خسارة أمام الزمالك في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري، وذلك بعد الهزيمة أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وقرر الجهاز الفني للأهلي فرض عقوبات على اللاعبين حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للفريق، دون توقيع عقوبات إضافية.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن جميع أفراد الفريق والجهاز الفني يتحملون مسؤولية الهزيمة، رافضاً فرض عقوبات اضافية على اللاعبين.

وشدد الجهاز الفني للأهلي على أن توقيع عقوبات حسب اللائحة يعد أمراً طبيعياً، في ظل مكافئة اللاعبين عن تحقيق الانتصارات.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.