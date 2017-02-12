المحترفين

محمد صلاح يقود هجوم روما أمام كروتوني

كتب علي نبوي
- 12 فبراير، 2017 12:32 م
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محمد صلاحمحمد صلاح

صلاح أساسيا مع روما أمام كروتوني

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه كروتوني في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

وشهد تشكيل روما تواجد المصري محمد صلاح للمرة الأولى بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : روديجير –  فازيو – مانولاس – إيمرسون

خط الوسط :ستروتمان – باريديس – بيريس – ناينجولان

خط الهجوم : محمد صلاح – دجيكو.

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