تأكد غياب جبر وحامد عن مواجهتي الزمالك القادمتين

جبر وحامد يغيبان عن مبارتي الزمالك أمام الانتاج والأولمبي

بات في حكم المؤكد أن يغيب الثنائي علي جبر وطارق حامد لاعبي نادي الزمالك عن مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي في إطار مباريات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

كما سيلتقي الزمالك مع الأولمبي يوم الجمعة القادم في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، بعد تأجيل المباراة لعدة أيام.

ويأتي غياب الثنائي عن الزمالك في المبارتين بسبب حصولهما على راحة من التدريبات لمدة أربعة أيام بناء على قرار من محمد حلمي المدير الفني للزمالك.

وطلب حامد وجبر من الجهاز الفني للزمالك الحصول على راحة من التدريبات لمدة أيام قليلة بسبب إجهادهما من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2017 الأخيرة.

وتوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بعدما توج على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت بأبو ظبي الإماراتية.