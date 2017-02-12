ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وكروتوني في الدوري الإيطالي

صلاح يصنع ثنائية روما في شباك كروتوني

قاد المصري محمد صلاخ فريقه روما لتحقيق الفوز على مضيفه كروتوني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “إيزيو سكيدا” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

في الدقيقة 17 من عمر هذا اللقاء احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لروما نتيجة عرقلة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء لكن البوسني إيدين دجيكو صوبها خارج مرمى كروتوني ، ليعود صلاح بعدها ويمنح كرة لزميله نانيجولان ليتمكن من إحراز الهدف الأول لروما في الدقيقة 40 وينتهي الشوط بتقدم روما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح دجيكو في إضافة الهدف الثاني لروما في الدقيقة 77 بعدما تلقى تمرية من المتألق محمد صلاح ، لتمر الدقائق دون جديد وتنتهي المباراة بفوز روما بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 53 نقطة ليسترد المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.