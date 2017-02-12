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غياب وليد سليمان عن تدريب الأهلي

كتب احمد عبد الله
- 12 فبراير، 2017 11:16 ص
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وليد سليمان

وليد سليمان يغيب عن تدريب الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

تغيب اللاعب وليد سليمان جناح النادي الأهلي عن تدريب فريقه الذي أقيم صباح اليوم الأحد استعداداً لملاقاة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ولم يشارك وليد سليمان في التدريبات التأهيلية والاستشفائية أو المران الجماعي للأهلي صباح الأحد، كما لم يتواجد في المران الجماعي.

وكان مران الأهلي قد شهد غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي أيضاً بعد عودته إلى القاهرة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبهم صباح الأحد استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز الذي توقف خلال الأسابيع الماضية بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس امم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي الاساسيون في مباراة القمة الأخيرة بكأس السوبر المصري تدريبات استشفائية في ظل حرص الجهاز الفني للفريق على عدم تعرضهم للإصابة.

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