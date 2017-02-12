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حمودي يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي

كتب احمد عبد الله
- 12 فبراير، 2017 10:51 ص
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حمودي يبدأ في التدريبات التأهيلية مع حسام البدري

بدأ اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي في أداء برنامجه التأهيلي بالقلعة الحمراء بعد أن وقع على عقود انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأدى حمودي تدريباته التأهيلية في النادي الأهلي للمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأحد.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات عصر أمس السبت من أجل الاستعداد لبداية مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وانتقل حمودي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليصبح آخر صفقات الفريق في الفترة الحالية.

وتلقى الأهلي خسارة أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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