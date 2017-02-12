عبد الله السعيد يغيب عن مران الأهلي

تدريبات تأهيل واستشفاء للاعبي الأهلي

غاب اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي عن تدريبات فريقه التي أقيمت صباح اليوم الأحد استعداداً لملاقاة الإسماعيلي في الدوري المصري.

ولم يظهر عبد الله السعيد في مران الاهلي سواء البدني أو الجماعي، على الرغم من عودته إلى القاهرة مساء أمس السبت عائداً من الإمارات.

واكتفى الثلاثي باسم علي، عمرو السولية ورامي ربيعة بأداء تدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في القلعة الحمراء.

كما شارك حسام غالي العائد من الإمارات مساء أمس السبت في المران الجماعي، بعدما تخلف عن رحلة عودة الفريق من أبو ظبي.

وخاض محمد هاني، حسام عاشور، مؤمن زكريا، حسين السيد، سعد سمير، جونيور أجاي، أحمد فتحي وأحمد حجازي تدريبات استشفاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد حالياً لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.