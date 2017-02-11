اخبار الاهلى

بالفيديو..عمرو أديب يسخر من ركلة جزاء حسام غالي

كتب وليد مجدي
- 11 فبراير، 2017 10:39 م
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عمرو أديب يسخر من ضربة جزاء قائد الأهلي

سخر الإعلامي الشهير عمرو أديب من ركلة الجزاء التي أهدرها حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة السوبر .

وقال “أديب” عبر برنامجه كل يوم من خلال فضائية أون سبورت :” كرة حسام غالي في ضربة الجزاء وصلت الاستوديو هنا عندنا من أبو ظبي “.

عمرو أديب: اللي مش لاقيين كرة حسام غالي موجودة عندنا

وأضاف:” اللي مش لاقيين كرة حسام غالي هي وصلت عندنا، لو الكابتن حسام غالي حابب يجي ياخد الكورة يتفضل “.

وكان حسام غالي قد أهدر ضربة الجزاء الأخيرة في مباراة السوبر والتي أطاح بها خارج المرمى، ليتوج الزمالك بطلاً للسوبر “.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه بالأمس بعد فوزه على الأهلي 3 – 1 بضربات الترجيح.

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