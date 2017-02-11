ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وتوتنهام

ليفربول يسقط توتنهام بهدفين نظيفين
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً على حساب نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الإنجليزي .
ماني يقود ليفربول لحسم قمة توتنهام
ويدين فريق ليفربول بالفوز وحصد النقاط الثلاث للاعبه السنغالي ساديو مانوي الذي أحرز هدفي الفوز في الدقيقتين 16 و 18 .
وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث .
بينما، تجمد رصيد توتنهام عند 50 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال .
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