عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ينجو من حادث على الدائري

أحمد سليمان يتعرض لحادث تصادم على الدائري

تعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لحادث سير على الطريق الدائري في أثناء عودته لمنزله .

ونجا عضو مجلس الزمالك السابق من حادث تصادم على الطريق الدائري، حيث كان في طريقة العودة من مقر عمله بوزارة الداخلية .

حادث سير لعوض مجلس الزمالك السابق

واصطدمت سيارة من الخلف بسيارة عضو مجلس القلعة البيضاء، والذي تعرض لإصابات خفيفة وبعض الكدمات نتيجة الإصطدام .

جدير بالذكر أن أحمد سليمان قدم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بنادي الزمالك بعد خلافاته الشديدة مع مرتضى منصور .