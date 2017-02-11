صورة..ملكة جمال مصر تقصف جبهة مدحت شلبي بعد واقعة «التاج»

مشجعة التاج تسخر من مدحت شلبي

قصفت أيسل خالد التي تم اختيارها ضمن أفضل 10 متسابقات في مسابقى ملكة جمال مصر، جبهة الإعلامي مدحت شلبي بعد سخرته منها في مباراة السوبر .

وكان مدحت شلبي قد سخر من إحدى المشجعات التي كانت ترتدي تاج ملكات الجمال في مدرجات ملعب محمد بن زايد في مباراة السوبر قائلاً:” وادي التاج، معرفش ده تاج إيه، أهو تاج والسلام، احنا منعرفش هنا غير السلطانية”. “.

وأوضح صاحبة واقعة التاج الشهيرة أنها كانت في قناة أون سبورت قبل المباراة وتم توجيه الدعوة لها لحضور لمباراة السوبر .

ملكة جمال مصر لمدحت شلبي: أنت جاهل

وردت ملكة الجمال على سخرية مدحت شلبي بتصريح ناري قائلة:” ده جهل مش أكتر لأني كنت لسه إمبارح في نفس القناة “.