رمضان صبحي يوجه رسالة لمدربه بعد مباراة كريستال بالاس

رمضان صبحي لهيوز: لقد منحتني دفعة كبيرة

وجه رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي رسالة إلى مارك هيوز المدير الفني للفريق بعدما دفع به في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام كريستال بالاس.

ونجح رمضان صبحي في قيادة ستوك سيتي للفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع رمضان صبحي هدف الفوز لستوك في المواجهة، حيث مرر الكرة نحو جو ألين الذي صوبها مباشرة إلى داخل الشباك خلال المواجهة.

وكتب رمضان صبحي رسالة شكر عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث عبر خلالها عن امتنانه للثقة التي منحها لها المدير الفني الويلزي في اللقاء.

وقال رمضان صبحي في رسالته: ” دفعة كبيرة للأمام، شكرا للمدرب هيوز على الثقة وإلى الأمام ستوك”.

ويعد الهدف الذي صنعه رمضان صبحي هو الثاني له في مسيرته مع ستوك سيتي بعد أن سبق له صناعة هدف في مواجهة سوانزي سيتي من قبل.