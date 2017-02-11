بث مباشر مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد اليوم السبت 11 – 2 -2017 في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة أوساسونا وريال مدريد اليوم

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره فريق أوساسونا الليلة في مباراة الجولة الثانية والعشرين ضمن منافسات بطولة الليجا .

وتنطلق مباراة أوساسونا وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد بث مباشر

ويسعى ريال مدريد لتخطي عقبة أوساسونا والعودة إلى العاصمة مدريد بالنقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة الليجا من غريمه التقليدي برشلونة .

وانتزع برشلونة صدارة الليجا مؤقتا بعد فوزه اليوم على فريق ديبورتيفو ألافيس بنصف دستة أهداف في انتظار نتيجة مباراة أوساسونا والريال .

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ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان في الحفاظ على صدارة بطولة الليجا الإسبانية، وتعويض الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا والتي تأهل فيها الغريم التقليدي برشلونة للنهائي .

ويسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو للتوهج وقيادة فريقه للحفاظ على الصدارة والانفراد بقمة الدوري الإسباني .

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في حين، يأمل فريق أوساسونا في إسقاط فريق العاصمة مدريد وخطف الفوز وحصد النقاط الثلاث من الريال .

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد

تنقل مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورت في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.