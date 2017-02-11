ملخص لمسات رمضان صبحي أمام كريستال بالاس

رمضان صبحي يتألق في مباراة كريستال بالاس

تألق رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي بقوة مع فريقه في مباراته اليوم أمام نظيره كريستال بالاس التي فاز بها فريقه بهدف نظيف .

وشارك رمضان صبحي أساسياً منذ البداية، حيث دفع به مارك هيوز في التشكيلة الأساسية لستوك سيتي .

رمضان صبحي يصنع هدف الفوز لستوك سيتي أمام كريستال بالاس

وبرز رمضان صبحي بقوة في المباراة، ونجح في صناعة هدف الفوز لستوك سيتي بعد تمريرة سحرية لجو ألين صاحب هدف الفوز .

وخرج رمضان صبحي في الدقيقة 82 من عمر المباراة بديلاً، حيث حل زميله السنغالي مامي بدلاً منه .