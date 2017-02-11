ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

مانشستر يونايتد يسقط واتفورد بثنائية نظيفة

أسقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره واتفورد بثنائية نظيفية، اليوم السبت، في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول عن طريق الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف نظيف .

مانشستر يونايتد يحقق فوز ثمين على واتفورد بهدفين نظيفين

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر يونايتد تفوقه، حيث أحرز الهدف الثاني عن طريق الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف في الدقيقة 60 ، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة، لينتزع المركز الخامس من ليفربول، الذي يخوض مواجهة قوية أمام توتنهام في وقت لاحق اليوم، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 30 نقطة في المركز العاشر.