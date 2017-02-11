أحمد حمودي يشارك في الأهلي للمرة الأولى غداً

حمودي يسجل ظهوره الأول في مران الأهلي غداً

يظهر أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للمرة الأولى في تدريبات الفريق غداً الأحد بعد إنضمامه للأحمر .

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع أحمد حمودي من صفوف فريق الباطن السعودي لمدة ثلاث سنوات ونصف في صفقة إنتقال حر بعد فسه تعاقده مع نادي الباطن السعودي .

الأهلي يستعد للإسماعيلي غداً في الظهور الأول لحمودي

ويشارك حمودي نجم الأهلي الجديد لأول مرة في مران الفريق الأحمر غداً الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة

ويستعد لمواجهة نظيره الإسماعيلي في الجولة الثامنة عشر ضمن مباريات الدوري الممتاز والمقررة يوم الأربعاء المقبل .

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي عادت اليوم السبت إلى القاهرة قادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد خوض مباراة السوبر أمام نظيره الزمالك التي خسرها الأحرم بضربات الترجيح 3 – 1 .