بالفيديو.. رمضان صبحي يصنع هدفاً لستوك سيتي

رمضان صبحي يصنع هدف ستوك في كريستال بالاس

نجح اللاعب المصري رمضان صبحي في صناعة هدف لستوك سيتي في المباراة التي تجمعه بكريستال بالاس في إطار مبارايات الدوري الإنجليزي.

وتسلم رمضان صبحي كرة طويلة على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس لينجح في ترويضها بنجاح ويمررها نحو جو ألين.

وصوب جو ألين الكرة مباشرة داخل شباك كريستال بالاس ليصنع رمضان صبحي ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وكان رمضان صبحي قد صنع هدف آخر في مباراة ستوك سيتي أمام سوانزي سيتي قبل عدة شهور، ليصنع ثاني الأهداف في مواجهة كريستال بالاس.

ويشارك رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك سيتي في المباراة وذلك بعد أيام من عودته إلى إنجلترا بعد الانتهاء من مباريات كأس أمم أفريقيا بالجابون.