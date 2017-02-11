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بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

كتب احمد عبد الله
- 11 فبراير، 2017 6:20 م
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الأهلي يعود للقاهرة بعد خسارة السوبر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من مدينة أبو ظبي الإماراتية بعد الانتهاء من مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

وتلقى الأهلي خسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري بأبو ظبي.

واستقلت بعثة الأهلي طائرة العودة إلى القاهرة ظهر اليوم السبت، قبل أن تصل إلى مصر مع غروب شمس السبت ليبدأ الفريق الاستعداد للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الاولى من الدور الثاني للدوري المصري.

وسيخوض لاعبو الأهلي تدريباتهم صباح غداً الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لملاقاة الدراويش في اللقاء القادم.

ومن المقرر أن يحضر الخماسي شريف إكرامي، أحمد حجازي، عبد الله السعيد، أحمد فتحي وحسام غالي إلى القاهرة في وقت لاحق من مساء اليوم.

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