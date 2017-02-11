بالفيديو.. رمضان صبحي يهين مدافع كريستال بالاس

رمضان صبحي يتلاعب بمدافع كريستال بالاس ببراعة

نجح المصري رمضان صبحي جناح ستوك سيتي في التلاعب باللاعب جويل وارد مدافع كريستال بالاس الإنجليزي خلال المباراة التي تجمع الفريقين بالبريميرليج.

وتسلم رمضان صبحي الكرة في أقصى الجانب الأيمن من الملعب قبل أن يراوغ وارد مرة، ثم راوغه مرة أخرى بشكل رائع ليحول كرة عرضية بعدها.

وحول رمضان كرة عرضية نحو ألين صانع ألعاب ستوك إلا أن الأخير أهدر الكرة بعد الإطاحة بها فوق العارضة ليهدر فرصة هدف محقق.

ويتواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك سيتي خلال المباراة بعد أيام من عودته من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالجابون.

ويقدم رمضان صبحي أداء مميز خلال الدقائق الأولى من مواجهة ستوك مع كريستال بالاس، حيث نجح في تشكيل خطورة كبيرة على الفريق الضيف.