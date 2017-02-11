صورة.. صالح جمعة يعتذر لجماهير الأهلي بعد السوبر

صالح جمعة يعتذر للجماهير بعد الخسارة من الزمالك

تقدم اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي باعتذار لجماهير القلعة الحمراء بعد خسارة المباراة التي جمعته بالزمالك لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

وكتب صالح جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مؤكداً على تقدمه باعتذار بسبب فقدان فرصة التتويج بالبطولة المصري.

وقال صالح جمعة عبر حسابه: ” السلام عليكم، أنا أسف جدا جدا لكل الاهلاوية وكل جماهيري على اللي حصل امبارح علشان حسيت إني متسبب في الخسارة بشكل كبير”.

وأضاف: “بس أنا نزلت بالرغم إني مبلعبش كتير وقدمت اللي عليا وخسرنا ضربات جزاء اللي بتعتمد على الحظ، بس ده ميمنعش إني هرجع أقوى وأقوى بيكو وبالتدريبات اللي هكثفها إن شاء الله “.

واختتم: مش هرجع إلا وأنا عارف إني هرجع قوي سواء بدنيا أو وسط الملعب و مازعلكوش مني تاني، أنا أسف جدا يا رجالة، و أسف على الإطالة”.

وكان الأهلي قد خسر بركلات الترجيح في مواجهة الزمالك مساء أمس الجمعة ليفقد فرصو الفوز بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.