الخماسي الدولي للأهلي يتخلف عن العودة من الإمارات

خماسي الأهلي الدولي يحصل على إذن بالبقاء في الإمارات

تخلف خماسي النادي الأهلي الدولي عن العودة إلى القاهرة من أبو ظبي بعد الانتهاء من مباراة الفريق في كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وتلقى الأهلي خسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح مساء أمس الجمعة في مباراة كأس السوبر التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحصل الخماسي حسام غالي، احمد فتحي، عبد الله السعيد، شريف إكرامي وأحمد حجازي على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالبقاء في الإمارات.

ووصل إلى أبو ظبي زوجات وأولاد الخماسي الدولي للأهلي وهو ما دفعهم للحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بالبقاء في الإمارات.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم السبت بعد الانتهاء من معسكر الفريق بالإمارات، ليبدأ الاستعداد للقاء الإسماعيلي.

كما سيحصل الخماسي المتخلف عن رحلة العودة إلى القاهرة في وقت متأخر من مساء السبت، على أن يلتحق اللاعبين بالمران صباح الأحد.