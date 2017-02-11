ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

برشلونة يسحق ديبورتيفو ألافيس بسداسية

سحق فريق برشلونة الإسباني نظيره ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني اليوم السبت على ملعب مينديزوروزا .

وأحرز سداسية برشلونة كل من، سواريز “هدفين” ونيمار وميسي وأليكسيس “خطأ في مرماه” و راكيتيتش في الدقائق 37 و 40 و 60 و 63 و65 و 67 .

وثأر البارسا من هزيمته في لقاء الدور الأول على ملعب “كامب نو” في سبتمبر الماضي بنتيجة 2-1 .

برشلونة يخطف صدارة الليجا مؤقتاً

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ 48 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.