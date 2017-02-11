بالفيديو.. ملخص وأهداف ونتيجة مباراة ستوك سيتي أمام كريستال بالاس

رمضان صبحي يصنع هدف انتصار ستوك على كريستال

حقق نادي ستوك سيتي فوزاً صعباً على حساب كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وتفوق ستوك على كريستال بهدف نظيف سجله جو ألين في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تمريرة من رمضان صبحي الذي سيطر على الكرة ببراعة.

وتواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك سيتي خلال المباراة، قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 80 في ثاني تبديلات فريقه.

وتسلم رمضان صبحي كرة طويلة على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس لينجح في ترويضها بنجاح ويمررها نحو جو ألين.

وصوب جو ألين الكرة مباشرة داخل شباك كريستال بالاس ليصنع رمضان صبحي ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري

وبهذا الفوز يكون رصيد ستوك سيتي قد ارتفع إلى النقطة 32 ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المرتبة 19 وقبل الأخيرة.