رمضان صبحي أساسياً مع ستوك أمام كريستال بالاس

رمضان صبحي أساسياً في الدوري الإنجليزي

قرر مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي الدفع باللاعب رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لفريقه خلال المباراة التي ستجمعه بكريستال بالاس.

ومن المقرر أن يلتقي ستوك سيتي مع كريستال بالاس في الخامسة من مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وعلم “أخبار الأهلي” بأن رمضان صبحي سيتواجد في تشكيل ستوك الأساسي في المباراة، على الرغم من عودته إلى إنجلترا منذ أيام قليلة.

وتواجد رمضان صبحي مع المنتخب المصري في رحلته بالجابون لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا، قبل أن يعود إلى إنجلترا منتصف الأسبوع الماضي.

ويدخل ستوك سيتي المباراة متواجداً في المرتبة 11 برصيد 29 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 19 بعدما حصد 19 نقطة في المباريات الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ستوك سيتي وكريستال بالاس في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية- في البريميرليج.