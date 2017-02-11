رسمياً.. الأهلي يواجه الإسماعيلي في استاد السويس

اتحاد الكرة يختار استاد السويس لمباراة الأهلي والإسماعيلي

حدد اتحاد الكرة المصري الملعب الذي سيستضيف المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في افتتاح مباريات الفريقين بالدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة في استاد السويس في ظل صعوبة إقامتها بالإسماعيلية، على الرغم من طلب مسؤولي الدراويش إقامة المباراة على ارضهم.

إلا أن اتحاد الكرة المصري تلقى رفض أمني بشأن إقامة المباراة في الإسماعيلية، في ظل طلب الأمن إقامة اللقاء في استاد السويس.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي من الإمارات عصر اليوم السبت بعد رحلة الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وفقد الاهلي فرصة الفوز بلقب كأس السوبر في ظل خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي.