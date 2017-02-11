النني والمحمدي على مقاعد البدلاء في مواجهة أرسنال وهال سيتي

النني والمحمدي احتياطيان في تشكيل أرسنال وهال سيتي

أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه هال سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم يشهد تشكيل الجانرز الأساسي تواجد المصري محمد النني حيث فضل أرسين فينجر تواجده على مقاعد البدلاء للاستعانة به وفق مجريات المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفتاع :بيرلين – موستافي – كوسيلني جيبس

خط الوسط : كوكولين – تشامبرلين – أيوبي – أوزيل – والكوت

خط الهجوم : أليكسيس سانشيز.

كما أعلن البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لهال سيتي تشكيل فريقه لهذه المباراة حيث فضل هو الأخر وضع المصري أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل هال سيتي كالتالي :

جاكوبوفيتش – روبرتسون – ماجوير – هيدليستون – نداي – كلوكاس – رانوكيا – عبد اللاي – جروسيكي – نيازي – ماركوفيتش.