تقرير.. 3 أسباب حرمت الأهلي من تحقيق اللقب العاشر لكأس السوبر

الإجهاد وتوقيت المباراة ومروان محسن أسباب أضاعت على الأهلي لقب السوبر

توج الزمالك بطلا لكأس السوبر المصري وذلك بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ستاد “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ورغم فوز الزمالك باللقب الثالث في تاريخه بهذه البطولة إلا أنه لم يكن الأفضل على الإطلاق طول الـ90 دقيقة فكان الأهلي الأكثر استحواذا ولو استغل النيجيري جونيور أجاي الفرصة التي أتيحت له قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة لكانت الأمور متغيرة تماما.

ولخسارة الأهلي لهذا اللقب أسباب كثيرة ولكن “أخبار الأهلي” فضل التركيز على أهم 3 أسباب حرمته من التتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وفيما يلي أبرز هذه الأسباب:

1- الإجهاد

يعاني أعمدة الأهلي الأساسية أحمد حجازي وعبد الله السعيد من الإجهاد الشديد وذلك نتيجة مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون ، والتي أحرز فيها الفراعنة المركز الثاني خلفا للكاميرون.

ولم يظهر لاعبو الأهلي الثلاثة بمستوى مميز في مباراة الأمس ، حيث ظهر الإجهاد الشديد عليهم ولم يتمكن كلا من السعيد وفتحي من استكمال المباراة وخرج من الشوط الثاني حيث حل كلا من صالح جمعة وحسام غالي بديلا لهما.

2- توقيق المباراة

كان من الصعب أن تقام مباراة قمة بين الأهلي والزمالك عقب فترة توقف طويلة امتدت لـ40 يوم وذلك بسبب معسكر المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا والمشاركة في البطولة بالإضافة إلى ابعتاد اللاعبين عن المشاركة في مباريات رسمية طوال فترة توقف الدوري.

3- مروان محسن

ظهر في مباراة الأمس مدى التأثير الكبير الذي تركه غياب مهاجم الأهلي مروان محسن بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وافتقد الأهلي للمهاجم الهداف الذي يزعزع دفاعات الخصم وبالرغم من الدور الكبير الذي قام به النيجيري جونيور أجاي إلا أن غياب مروان محسن ترك أثر سليبا في هجوم الأهلي أمس.