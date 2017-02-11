بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف مباراة ارسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي

النني والمحمدي يشاركان في مباراة ارسنال وهال سيتي

حقق نادي أرسنال الفوز على هال سيتي بهدفين نظيفين مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ظهير هال سيتي على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وهو الحال نفسه بالنسبة لمحمد النني لاعب وسط أرسنال.

ودخل أحمد المحمدي إلى ملعب المباراة في الدقيقة 60 من اللقاء، قبل دقائق قليلة من دخول محمد النني كتبديل أول لأرسنال في المواجهة.

ونجح أليكسيس سانشيز في تسجيل الهدف الاول لأرسنال في الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي هال سيتي.

واستطاع اللاعب نفسه أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 93 من اللقاء بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب لمس اللاعب سام كلبوكاس للكرة بيده.

وارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 50 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة في المركز 18.